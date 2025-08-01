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Denizli'de katliam! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp kendini öldürdü...

Denizli'de katliam! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp kendini öldürdü...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir polis memuru eşi ve iki çocuğunu beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir polis memuru eşi ve iki çocuğunu beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polis memuru beylik tabancası ile dehşet saçtı.

AİLESİNİ YOK ETTİ, KENDİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Bir polis memuru, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ve iki çocuğunu beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından aynı silahla polis memur intihar etti.

Olay yerine gelen ekipler, Coşkun S'nin (35), karısı Nazlı ile çocukları Duru (2) ve Yağız S'yi (7) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.
Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Coşkun S'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli polis memuru olduğu, birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dört kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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