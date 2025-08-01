Denizli'de polis eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti! Korkunç olayın sebebi ortaya çıktı
DENİZLİ'den gelen haber herkesi kahretti. Polis memuru 35 yaşındaki Coşkun Söylemez Şırnak'tan izne geldiği Denizli'de ailesini katledip intihar etti. 3 gün önce Şırnak'tan gelen Coşkun Söylemez, eşi Nazlı Söylemez ile birlikte 2 yaşındaki kızı Duru ve 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez'i uyurlarken başlarından vurdu. Son kurşunu kendine sıkan polisin katliamı neden yaptığı ortaya çıktı.
Korkunç olay, bu sabah saat 06.45 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1731 Sokak’taki bir evde meydana geldi. Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki Polis Memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan’ın evine geldi.
Eşini ve çocuklarını uyurken vurup öldürdü
Çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez’in başına birer el ateş edip öldürdü.
Sonra aynı silahla kendisini de başından vuran Coşkun Söylemez, intihar etti. Silah sesini duyan kayınvalide, katliamı görünce komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlendi.
Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.