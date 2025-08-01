Denizli'de polis eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti! Korkunç olayın sebebi ortaya çıktı

Korkunç olay, bu sabah saat 06.45 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1731 Sokak’taki bir evde meydana geldi. Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki Polis Memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan’ın evine geldi.