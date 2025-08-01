Ehliyet yenileme süresi son kez uzatıldı artık uzatma olmayacak sadece 2 ay var

Yeni ehliyetler için son gün yaşanan yoğunluk sonrasında Ali Yerlikaya alınan uzatma kararını duyurdu. Ehliyet yenileme süresi 4. kez uzatıldı. Bu kez verilen süre çok değil, süre 31 Ekim 2025'te bitiyor. 2 milyondan fazla kişinin ehliyetini yenilemesi gerekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'son kez uzattık, artık uzatma olmayacak, son tarih 31 Ekim 2025 rica ediyorum herkes son güle kalmadan işlemlerini yapsın' dedi.

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Eski tip ehliyetlere sahip olan ve belirlenen süre içerisinde yenileyemeyen sürücüleri rahatlatan süre uzatma kararını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 31 Temmuz 2025 tarihi itibariyle 4. kez süre uzatıldı. Bu kez tanınan süre sadece 2 ay. Eski tip ehliyetler 15 lira karşılığında bu süre içinde değiştirilecek. 31 Ekim 2025 tarihinde sonra eski ehliyetler geçersiz olacak ve değişim için 7 bin 438 lira olacak.

SÜRE UZATILINCA RANDEVULAR İPTAL EDİLDİ

Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden 'ehliyet yenileme son tarihine' ilişkin açıklama yaptı. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024'ün son tarih olarak belirlendiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, yaşanan yoğunluk nedeniyle bu sürenin 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, açıklamalarının devamında aylara göre başvuru sayılarını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

-18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

-Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.

-Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

Ocak: 140.000

Şubat: 82.000

Mart: 84.000

Nisan: 101.000

Mayıs: 270.000

Haziran: 502.000

Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

2 MİLYON 167 BİN 713 SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLENMEDİ

Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediğinin altını çizen Bakan Ali Yerlikaya, son kez uzatma kararı aldıklarını belirterek, şöyle dedi:

Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK Son tarih: 31 Ekim 2025

-Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.