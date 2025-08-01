BIST 10.718
DOLAR 40,67
EURO 46,44
ALTIN 4.301,39
HABER /  GÜNCEL

Ehliyet yenileme süresi son kez uzatıldı artık uzatma olmayacak sadece 2 ay var

Ehliyet yenileme süresi son kez uzatıldı artık uzatma olmayacak sadece 2 ay var

Yeni ehliyetler için son gün yaşanan yoğunluk sonrasında Ali Yerlikaya alınan uzatma kararını duyurdu. Ehliyet yenileme süresi 4. kez uzatıldı. Bu kez verilen süre çok değil, süre 31 Ekim 2025'te bitiyor. 2 milyondan fazla kişinin ehliyetini yenilemesi gerekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'son kez uzattık, artık uzatma olmayacak, son tarih 31 Ekim 2025 rica ediyorum herkes son güle kalmadan işlemlerini yapsın' dedi.

Abone ol

Eski tip ehliyetlere sahip olan ve belirlenen süre içerisinde yenileyemeyen sürücüleri rahatlatan süre uzatma kararını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 31 Temmuz 2025 tarihi itibariyle 4. kez süre uzatıldı. Bu kez tanınan süre sadece 2 ay. Eski tip ehliyetler 15 lira karşılığında bu süre içinde değiştirilecek. 31 Ekim 2025 tarihinde sonra eski ehliyetler geçersiz olacak ve değişim için 7 bin 438 lira olacak. 

SÜRE UZATILINCA RANDEVULAR İPTAL EDİLDİ

Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden 'ehliyet yenileme son tarihine' ilişkin açıklama yaptı. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024'ün son tarih olarak belirlendiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, yaşanan yoğunluk nedeniyle bu sürenin 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, açıklamalarının devamında aylara göre başvuru sayılarını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

-18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

-Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.
-Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.
Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:
Ocak: 140.000
Şubat: 82.000
Mart: 84.000
Nisan: 101.000
Mayıs: 270.000
Haziran: 502.000
Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

2 MİLYON 167 BİN 713 SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLENMEDİ

Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediğinin altını çizen Bakan Ali Yerlikaya, son kez uzatma kararı aldıklarını belirterek, şöyle dedi:

Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK Son tarih: 31 Ekim 2025

-Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

 Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu! Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ortaya çıktı
Foto Galeri Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu! Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TCMB'den döviz desteğine 3 ay uzatma
TCMB'den döviz desteğine 3 ay uzatma
Trump'tan Gazze çıkışı: İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç
Trump'tan Gazze çıkışı: İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç
TAG Otoyolu'nda feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti
TAG Otoyolu'nda feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti
Honda Türkiye'den İzmir'e dev yatırım!
Honda Türkiye'den İzmir'e dev yatırım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada hakaret eden şahıs yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada hakaret eden şahıs yakalandı
Kamu işçisine yapılan son teklif! Ergün Atalay Beştepe'de aldığı rakamı açıkladı
Kamu işçisine yapılan son teklif! Ergün Atalay Beştepe'de aldığı rakamı açıkladı
Galatasaray'ın en pahalı işi! Victor Osimhen için ödenen ücret dudak uçuklattı
Galatasaray'ın en pahalı işi! Victor Osimhen için ödenen ücret dudak uçuklattı
İlber Ortaylı’dan Hamdi Ulukaya’ya ‘Türkiyeli’ tepkisi : Kendi Yunan yoğurdu diye...
İlber Ortaylı’dan Hamdi Ulukaya’ya ‘Türkiyeli’ tepkisi : Kendi Yunan yoğurdu diye...
Tekirdağ'da yangın çıktı! Ekipler bölgede...
Tekirdağ'da yangın çıktı! Ekipler bölgede...
Denizli'de katliam! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp kendini öldürdü...
Denizli'de katliam! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp kendini öldürdü...
Erdoğan, 9 ismin cezasını kaldırdı Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan, 9 ismin cezasını kaldırdı Resmi Gazete'de yayımlandı
Trabzon'da genç kadın eşi tarafından öldürüldü
Trabzon'da genç kadın eşi tarafından öldürüldü