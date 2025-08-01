Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu! Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ortaya çıktı
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan sanatçının ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, sinema yönetmeni ve oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak akşamı hayata gözlerini kapadı. Tayfur'un İstanbul'a götürülen cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Vakıflara bağış yaptı
Usta sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.
Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.
Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı öğrenildi. Ancak Tayfur'un ailesinde büyük bir miras krizi yaşandı ve kızı Tuğçe babasının vasiyetine itiraz etti.