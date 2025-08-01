Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu! Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı öğrenildi. Ancak Tayfur'un ailesinde büyük bir miras krizi yaşandı ve kızı Tuğçe babasının vasiyetine itiraz etti.