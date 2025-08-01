BIST 10.718
DOLAR 40,67
EURO 46,44
ALTIN 4.301,39
HABER /  GÜNCEL

Boğaz'da son sefer: Arabalı vapur kaldırıldı

Boğaz'da son sefer: Arabalı vapur kaldırıldı

İstanbul'daki köprü trafiğini rahatlatması amacıyla hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer yapıldı. Hattın kapatılmasının gerekçesi, gelirlerin, giderleri karşılamaması. Arabalı vapur yerine deniz dolmuşları hizmet verecek.

Abone ol

Köprü trafiğinin azalması amacıyla sekiz yıldır hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında seferler son buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen arabalı vapurlar hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyordu.

Ancak maliyetlerin yüksekliği nedeniyle hat kapatıldı.

Bölge sakinleri hattın kapatılmasından şikayetçi.

"Bizim için hiç iyi olmadı. Trafikten dolayı İstanbul'da hiçbir yere gidemiyorsunuz." diyen bir vatandaş, "Buradan 10 dakikada Beykoz'a geçiyorduk." şeklinde konuştu.

Deniz dolmuşları da arabalı vapur sefer saatlerinde çalışacak.

Çubuklu İskelesi'nde "Park et-Devam et" anlayışı ile otopark hizmet verecek.

Her iki iskeleye de ek İETT otobüsleri konulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda ilk toplantı tarihi belli oldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda ilk toplantı tarihi belli oldu
Şile'de başörtülü kadın polise hakaret eden şüpheliye soruşturma
Şile'de başörtülü kadın polise hakaret eden şüpheliye soruşturma
Elektrik faturasında destek düşüyor 750 TL'yi geçen 1600 lira ödeyecek
Elektrik faturasında destek düşüyor 750 TL'yi geçen 1600 lira ödeyecek
Koç Holding yılın ilk yarısında konsolide bazda 29,6 milyar dolar gelir elde etti
Koç Holding yılın ilk yarısında konsolide bazda 29,6 milyar dolar gelir elde etti
Ehliyet yenileme süresi son kez uzatıldı artık uzatma olmayacak sadece 2 ay var
Ehliyet yenileme süresi son kez uzatıldı artık uzatma olmayacak sadece 2 ay var
TCMB'den döviz desteğine 3 ay uzatma
TCMB'den döviz desteğine 3 ay uzatma
Trump'tan Gazze çıkışı: İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç
Trump'tan Gazze çıkışı: İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç
TAG Otoyolu'nda feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti
TAG Otoyolu'nda feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti
Honda Türkiye'den İzmir'e dev yatırım!
Honda Türkiye'den İzmir'e dev yatırım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada hakaret eden şahıs yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada hakaret eden şahıs yakalandı
Kamu işçisine yapılan son teklif! Ergün Atalay Beştepe'de aldığı rakamı açıkladı
Kamu işçisine yapılan son teklif! Ergün Atalay Beştepe'de aldığı rakamı açıkladı
Galatasaray'ın en pahalı işi! Victor Osimhen için ödenen ücret dudak uçuklattı
Galatasaray'ın en pahalı işi! Victor Osimhen için ödenen ücret dudak uçuklattı