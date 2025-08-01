Elektrik faturasında destek düşüyor 750 TL'yi geçen 1600 lira ödeyecek

Şubat ayında getirilen 'kademeli elektrik tarifesi' ile yıllık 5 bin kilowatt saatlik kullanımı aşan mesken abonelerinin elektrik faturalarına sübvansiyon desteği verilmeyeceği duyurulmuştu. Değişiklik sonrası 1300 lirayı aşan faturalar 2 katına çıkarken, hükümet söz konusu sübvansiyon sınırını yeni yılda 3 bin kilowatt saate düşürmeye hazırlanıyor. Yapılacak değişiklikle birlikte 2026 yılında elektrik faturası 750 lirayı aşan kullanıcılar iki katı ödeme yapacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şubat ayında getirdiği düzenleme ile elektrik faturaları için 'kademeli tarife' uygulamasını devreye soktu. Değişikliklerle birlikte yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilowatt saati aşan abonelere sübvansiyon desteği kaldırılırken, söz konusu uygulama 5 Nisan'da açıklanan elektrik zammıyla birlikte yaklaşık 1.300 lirayı aşan faturalar için geçerli olmakta.

5 bin sınırı düşürülecek

Bir başka deyişle, 1.300 TL'lik elektrik tüketimini aşan kullanıcılar herhangi bir destek ödemesi alamazken, bu durum söz konusu fatura için yaklaşık 2 katı bedel ödeme yapma zorunluluğunu ortaya çıkarmakta. Enerji yönetimi, yeni yıl itibarıyla destek ödemeleri için belirlenen 5 bin kilowatt saatlik sınırı düşürmeye hazırlanıyor.

750 TL'lik fatura ikiye katlanacak

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi;

-"Elektrikte, yıllık 5 bin kilovatsaatlik kademenin 1 Ocak’ta düşürülmesi bekleniyor. Enerji yönetiminin, dağıtım şirketlerinden abonelerin yıllık tüketim miktarlarıyla ilgili verileri istediği konuşuluyor. Sektör, 5 bin kilovatsaatin 3 bine dek çekilebileceğine işaret ediyor."