Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda ilk toplantı tarihi belli oldu

'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulacak olan komisyonun ilk toplantısı 5 Ağustos'ta yapacak.

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Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından devam eden sürece ilişkin Meclis'te kurulan komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon üyelerini 5 Ağustos Salı günü saat 11'de TBMM Tören Salonu'nda yapılacak toplantıya davet ettiği açıklandı.

TBMM'den yapılan duyuruda, "TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un Komisyonu açış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri kısmına geçilecek. Bu toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirlenecek" denildi.