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Bülent Arınç'tan Yeni Akit'e: Ahlaktan edepten yoksun bir gazete

Bülent Arınç'tan Yeni Akit'e: Ahlaktan edepten yoksun bir gazete

Bülent Arınç, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la ilgili "Murat Çalık turp gibi" başlığını atan Yeni Akit gazetesini sert sözlerle hedef aldı.

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Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı hedef alan Yeni Akit'e ağır eleştiriler yöneltti.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in Youtube kanalında konuk olan Arınç, sağlık durumuna rağmen tahliye edilmeyen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la ilgili "Murat Çalık turp gibi" diyerek haber yapan Yeni Akit gazetesi için de "Bir utanmaz gazete var. Ahlaktan, edepten yoksun bir gazete. Gözlerini hırs bürümüş. Manşet üstünde bir başlık atmış. Buradan söyleyeyim. Murat Çalık turp gibi falan değil. Murat Çalık'ı ben ziyaret ediyorum, ettim" ifadelerini kullandı.

Arınç, Çalık’ı hastanede ziyaret etmesi nedeniyle bazı çevrelerden eleştiriler aldığını belirterek "Zannediyorlar ki ben sadece Murat Çalık'ı ziyarete gittim. Ben ekonomist değilim kardeşim, ben hukukçuyum. Benimle hukuk adına konuşun siz" diye konuştu

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