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THY, Halep uçuşlarını yeniden başlattı

THY, Halep uçuşlarını yeniden başlattı

Türk Hava Yolları (THY), 2012 yılı Nisan ayında iç savaş nedeniyle ara verdiği Suriye'nin Halep kenti uçuşlarını 13 yıl sonra yeniden başlattı.

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Türk Hava Yolları, Suriye'nin Halep kenti uçuşlarını 13 yıl sonra yeniden başlattı. Halep'e uçuşlara, 2012 yılı Nisan ayında iç savaş nedeniyle ara verilmişti.

İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer dolayısıyla yolculara uçağın kapısında lokum ikram edildi.

THY, Halep uçuşlarını yeniden başlattı - Resim: 0

İstanbul Havalimanı'nda saat 8.10'da 145 yolcusu ile havalanan TH "TK844" sefer sayılı uçağıTHY'nin uçağı saat 10.10'da Halep Uluslararası Havalimanı'na indi.

THY, Halep uçuşlarını yeniden başlattı - Resim: 1

THY, Halep uçuşlarını yeniden başlattı - Resim: 2

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