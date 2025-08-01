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Kaybolmadan önceki son paylaşımı ortaya çıktı! "Korkumuz yok..."

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kaybolmadan önceki son paylaşımı ortaya çıktı! "Korkumuz yok..."

Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması devam ediyor.

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Büyükçekmece Gölü'ne 30 Temmuz akşamı balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Okan Kurnaz (36) için dün yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Gece çalışmalara ara veren ekipler, bugün sabah saatlerinde Kurnaz'ı aramaya tekrar başladı.

Bölgede AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin dalgıç, dron ve botlarla yaptığı arama çalışmaları sürüyor.

Güvenlik görevlisi olan Kurnaz'ın, kaybolmadan önce "Ölümden korkumuz yok. Tek korkumuz sevdiklerimizi kaybetmek." şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi.

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