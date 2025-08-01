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Şüpheli hareketleri ele verdi! Bekçiler üzerinde bakın ne buldu kemer görünümlü...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şüpheli hareketleri ele verdi! Bekçiler üzerinde bakın ne buldu kemer görünümlü...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şüphelinin üzerinde kemer görünümlü kılıfa gizlenmiş döner bıçağı ele geçirildi.

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İlçe merkezinde, mahalle ve çarşı bekçileri, şüpheli hareketlerde bulunan MK'yi (18) durdurdu. 

Bu kişinin üzerini arayan ekipler, belinde kemer görünümlü kılıfa gizlenmiş döner bıçağı buldu.

Döner bıçağına el konulurken, şüpheli M.K. polis merkezine götürüldü.

Zanlı, işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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