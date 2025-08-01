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İstanbul'da Türkiye-İtalya- Libya zirvesi! İşte masada önemli başlıklar

İstanbul'da Türkiye-İtalya- Libya zirvesi! İşte masada önemli başlıklar

Türkiye İtalya ve Libya Akdeniz'deki kritik konuları görüşmek üzere İstanbul'da buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi kapsamında kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

İstanbul'da Türkiye-İtalya- Libya zirvesi! İşte masada önemli başlıklar - Resim: 0

İtalya ve Libya ile yeni işbirlikleri fırsatı

Masada çok önemli konu başlıkları var. Bölgesel gelişmeler de konuşulacak. Özellikle Libya ve Doğu Akdeniz'deki işbirliklerinin de masada yer alması bekleniyor.

İstanbul'da Türkiye-İtalya- Libya zirvesi! İşte masada önemli başlıklar - Resim: 1

İkili ilişkileri bölgesel gelişmeler tüm detaylarıyla ele alınacak. Suriye'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı da görüşülecek konular arasında.

İstanbul'da Türkiye-İtalya- Libya zirvesi! İşte masada önemli başlıklar - Resim: 2

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