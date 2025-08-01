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Özgür Özel 'Tanju sınırı aştı' dedi! Özcan istifa mı edecek son açıklamasına bakın

Özgür Özel 'Tanju sınırı aştı' dedi! Özcan istifa mı edecek son açıklamasına bakın

CHP Genel Başkanını eleştiren Tanju Özcan ummadığı bir uyarı almıştı. Özgür Özel canlı yayında 'sınırı aştı' demişti. Bu açıklamadan sonra Tanju Özcan'ın CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atıldı. Tanju Özcan bugün yaptığı açıklama ile buna niyetli olmadığını ortaya koydu.

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CHP'nin Meclis'te kurulacak olan 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna destek vereceğini açıklamasının ardından parti içinden bazı itirazlar yükselmişti. O itirazlardan biri de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan gelmişti.  Tanju Özcan, "CHP’nin komisyonda yer almasını eleştirerek, “AK Parti, DEM, MHP şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız” ifadelerini kullanmıştı. 

İSTİFA EDECEK DENİLDİ
CHP lideri Özgür Özel ise, Tanju Özcan'ın bu çıkışına canlı yayından 'Tanju kendi sınırlarını aştı. Tanju gelebilir parti yönetimiyle ilgili önerilerini bana söyleyebilir" sözleri ile tepki göstermişti. Tanju Özcan'ın bu çıkıştan sonra istifa edip İYİ Parti'ye geçeceği söylentileri yayıldı. Tanju Özcan ise attığı son twitle buna niyetli olmadığını ortaya koydu. Tanju Özcan, Özel'in 'sınırı aştı' lafı sonrası şunları yazdı:

BENİ HEM ŞAŞIRTTI HEM ÜZDÜ
-"Kendisine bir gün Genel Başkan olacağını ilk söyleyenlerden biri olarak ve bugüne kadar başarılı bulduğum Sayın Genel Başkan'dan, partinin her kademesinde görev yapmış biri olarak 'şer ortakları ile aynı masaya oturmayalım' önerime karşılık 'haddini aştı' sözünü duymak beni hem şaşırttı hem de çok üzdü. Ama hâlâ kararınıza değil, iyi niyetinize güvenmek istiyorum.

-İnşallah ben yanılırım, siz haklı çıkarsınız. Öte yandan, Tanrılar kurban istiyorsa da, kendinizi zorda bırakmayın."
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