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Bursa’da çıkan orman yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bursa’da çıkan orman yangını söndürüldü

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Kavaklı Mahallesi’nde çıkan orman yangını, 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa’da çıkan orman yangını söndürüldü - Resim: 1

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Bursa’da çıkan orman yangını söndürüldü - Resim: 2

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Bursa’da çıkan orman yangını söndürüldü - Resim: 3

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 92 personelin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

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Bursa’da çıkan orman yangını söndürüldü - Resim: 4

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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