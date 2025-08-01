Bursa’da çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı
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Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Kavaklı Mahallesi’nde çıkan orman yangını, 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 92 personelin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.
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Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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