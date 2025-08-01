Terörsüz Türkiye için kurulan komisyonun yeni adını MHP'li isim duyurdu

"Terörsüz Türkiye" adıyla anılan komisyon için DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" demişti. Bu sözlerin ardından MHP'li Feti Yıldız yaptığı paylaşımla komisyonun yeni adını duyurdu.

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Terörsüz Türkiye hamlesi ile yeni bir döneme geçildi. PKK'nın silah bırakmasının ardından TBMM'de komisyon hareketliliği sürüyor. Komisyon için sırasıyla DEM Parti, MHP, CHP ve AK Parti üyelerini belirlerken, 5 Ağustos Salı günü ilk toplantının yapılacağı belli oldu. Süreç işlerken, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

"KOMİSYONUN İSMİNDEN RAHATSIZIZ"

Meclis'te kurulacak "Terörsüz Türkiye Komisyonu" ismini hedef alan Koçyiğit, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim" demişti.

ÖNCE "KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA KOMİSYONU" DEMİŞTİ

Bu sözler siyaset kulislerinde gündem olurken MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Yıldız, MHP'nin komisyon için üyelerini açıkladığı bir paylaşımında “kardeşlik ve dayanışma komisyonu üyeleri" ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA KOMİSYONU"

Feti Yıldız'dan yeni bir paylaşım gelerek komisyonun isminin “Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu” olduğunu duyurdu. Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu” üyeleri olarak, Terörsüz Türkiye için atılması gereken adımlar dizisi” ya da “Yol Haritası” diye nitelendirilecek siyasi, hukuki çalışmaları gözden geçirmek üzere bugün görev bölümü yaptık.

Yıldız, bugün de sosyal medya hesabından bir kullanıcıya cevap vererek net bir şekilde komisyonun yeni adını tekrar duyurdu. Komisyonun isminin hala 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' olarak adlandırıldığıı söyleyen kullanıcıya Yıldız, "Komisyonun adı: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'dur" dedi.