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Tekirdağ'da söndürülen yangın yeniden alevlendi

Tekirdağ'da söndürülen yangın yeniden alevlendi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan ve söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçradı.

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 2 söndürme uçağı da havadan destek veriyor.

Yangına, karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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