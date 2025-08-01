Tunç Soyer hakkındaki iddianame kabul edildi

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

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İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, duruşma tarihini önümüzdeki hafta açıklayacak.

CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Murat Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yöneltilen tüm suçlamalara mahkeme sürecinde yanıt vereceklerini belirtti. Aydın, iddianamenin kabul edilmesiyle dosyanın esas numarası aldığını ve dava sonucunda sanıkların suçsuzluğunun ortaya çıkacağına inandıklarını vurguladı.

10 BİN KİŞİDEN KONUT İÇİN PARA TOPLANDI

İzmir’de yaklaşık 10 bin kişiden toplanan paralarla yapılması planlanan konut projelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında hazırlanan iddianamede 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

VATANDAŞLAR KONUTLARINI ALAMADI

Vatandaşların belediyeye olan güveniyle katıldıkları konut kooperatifleri, yıllar içinde herhangi bir ilerleme göstermezken, projelere dair umutlar da suya düştü. Mağdurlar, CHP Genel Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmaya çalıştıysa da karşılık alamadıklarını belirtti.

TUNÇ SOYER DAHİL 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Süreçte, belediyenin iştiraki İZBETON A.Ş.’de yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan operasyonlar sonucu, Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda yeni bir iddianame hazırlayarak, kooperatif projelerindeki usulsüzlüklere dikkat çekti.

449 MAĞDUR VE 7 ŞİKAYETÇİ

İddianamede; Örnekköy, Gaziemir ve Karabağlar’daki çeşitli etaplarda kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı, 449 mağdur ve 7 şikayetçi bulunduğu belirtildi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. ‘suçtan zarar gören’ olarak tanımlandı.

TUNÇ SOYER İÇİN 45 HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Soyer, Aslanoğlu ve diğer sanıkların, kamu kurum ve kuruluşlarını kullanarak “nitelikli dolandırıcılık” yaptıkları iddia ediliyor. Sanıklar hakkında 3 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.