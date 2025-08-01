Adana’da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde özel bir havacılık şirketine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu ağır yaralandı.

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Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı.

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde saat 19.20 sıralarında Kelaynak pistindeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düştüğünü söyledi.

Köşger, kaza sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın yaralandığını ifade etti.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.