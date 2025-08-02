BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  DÜNYA

Trump 'doğru mu değil mi bilmiyorum' dedi duyum paylaştı

Trump 'doğru mu değil mi bilmiyorum' dedi duyum paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol satın almayacağını duyduğunu belirterek, "Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu, iyi bir adım." dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir soru üzerine, "Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol almayacağını anlıyorum. Öyle duydum, doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu, iyi bir adım. Bakalım neler olacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a uygulayacağı tarifeyi yüzde 25 olarak açıklamış ve bu ülkenin Rusya'dan petrol almasından memnun olmadığını belirtmişti.

Öte yandan Hindistan'ın devlet petrol rafinelerinin Rusya'dan petrol satın alma işlemlerini kademeli olarak azaltmaya başladığı haberleri kamuoyuna yansımıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu Gazze'de yardım dağıtım noktasını vurdu: 12 ölü 90 yaralı
İsrail ordusu Gazze'de yardım dağıtım noktasını vurdu: 12 ölü 90 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Kahreden olay! 1 yaşındaki bebek 9'ncu kattan düştü
Kahreden olay! 1 yaşındaki bebek 9'ncu kattan düştü
Gazze'yi ziyaret eden Witkoff: Amacım Trump'a durumu net şekilde anlatmak
Gazze'yi ziyaret eden Witkoff: Amacım Trump'a durumu net şekilde anlatmak
Bakan Fidan’dan Hamas heyetiyle kritik görüşme
Bakan Fidan’dan Hamas heyetiyle kritik görüşme
Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu yapıldı
Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu yapıldı
Suriye'de günlük elektrik kullanım süresi yaklaşık 10 saate yükselecek
Suriye'de günlük elektrik kullanım süresi yaklaşık 10 saate yükselecek
Ankara'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Ankara'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Selçuk Bayraktar NEXT Sosyal'e karşı çıkanlara canlı yayında ateş püskürdü
Selçuk Bayraktar NEXT Sosyal'e karşı çıkanlara canlı yayında ateş püskürdü
OTAĞ, 2025'te 246 saat uçarak 206 orman yangınını haritaladı
OTAĞ, 2025'te 246 saat uçarak 206 orman yangınını haritaladı
Yozgat'ta yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yozgat'ta yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti