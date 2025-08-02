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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kavgaya dönüşen olayda tabancayla açılan ateş sonucu Enes Ö. (20), Ali Han D. (23) ve Volkan Taşdelen (34) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesine 2 mermi isabet eden ve ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Taşdelen, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Enes Ö. ile Ali Han D. de ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Enes Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden kaçan ve çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler Umut U. (30), Ahmet D. (18) ve Cevdet D. (35) polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan, olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında tabanca bulundu.

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