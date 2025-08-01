Cumhurbaşkanı anketi olay oldu! Rakiplerine büyük fark attı, sürpriz isimler var
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Asal Araştırma yaptığı son anketi paylaştı. 26 ilde yapılan ankette "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? " diye soruldu. Listede sürpriz isimler yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu...
Asal Araştırma 26 ilde 7-13 Temmuz tarihlerinde 18 yaş ve üzeri bin 985 kişi ile yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara herhangi bir isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isim soruldu.
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Ankette "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? " denildi. İşte anket sonuçları
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Recep Tayyip Erdoğan :%35.4
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Mansur Yavaş :%20.6
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