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Cumhurbaşkanı anketi olay oldu! Rakiplerine büyük fark attı, sürpriz isimler var

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Cumhurbaşkanı anketi olay oldu! Rakiplerine büyük fark attı, sürpriz isimler var

Asal Araştırma yaptığı son anketi paylaştı. 26 ilde yapılan ankette "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? " diye soruldu. Listede sürpriz isimler yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu...

Cumhurbaşkanı anketi olay oldu! Rakiplerine büyük fark attı, sürpriz isimler var - Resim: 1

Asal Araştırma 26 ilde 7-13 Temmuz tarihlerinde 18 yaş ve üzeri bin 985 kişi ile yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara herhangi bir isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isim soruldu.

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Cumhurbaşkanı anketi olay oldu! Rakiplerine büyük fark attı, sürpriz isimler var - Resim: 2

Ankette "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? " denildi. İşte anket sonuçları

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Cumhurbaşkanı anketi olay oldu! Rakiplerine büyük fark attı, sürpriz isimler var - Resim: 3

Recep Tayyip Erdoğan :%35.4

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Cumhurbaşkanı anketi olay oldu! Rakiplerine büyük fark attı, sürpriz isimler var - Resim: 4

Mansur Yavaş :%20.6

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