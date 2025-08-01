Cumhurbaşkanı anketi olay oldu! Rakiplerine büyük fark attı, sürpriz isimler var

Asal Araştırma 26 ilde 7-13 Temmuz tarihlerinde 18 yaş ve üzeri bin 985 kişi ile yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara herhangi bir isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isim soruldu.