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Trabzon'da eşini silahla öldüren şüpheli bakın nerede yakalandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzon'da eşini silahla öldüren şüpheli bakın nerede yakalandı!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldüren, olaya müdahale eden bekçiyi de yaralayan şüpheli, Sinop'ta kamp alanında yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Adacık Mahallesi'nde eşi Sinem S'yi (28) silahla öldüren, ihbar üzerine olay yerine gelen bekçi E.E'yi de yaraladıktan sonra kaçan Ali Eren S'nin Sinop'ta olduğunu belirledi.

Zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı kamp alanında gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Trabzon'a getirilecek.

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