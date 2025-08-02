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Yat limanında rezalet! Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmeden...

Yat limanında rezalet! Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmeden...

Bursa Mudanya Yat Limanı'nda iki kişinin açık alandaki uygunsuz davranışları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte vatandaşlar tepki göstererek, "Kamuya açık alanlarda bu rahatlık kabul edilemez" yorumları yaptı.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan yat limanında çekilen görüntü büyük tepki topladı. İki kişinin açık alanda, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden sergilediği uygunsuz davranışlar, bir cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

GÖRÜNTÜLER YOK ARTIK DEDİRTTİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da "Kamuya açık alanlarda bu rahatlık kabul edilemez" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

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