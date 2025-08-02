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Büyük gün! Galatasaray - Lazio maçı bugün 21.00’de tv100'de

Büyük gün! Galatasaray - Lazio maçı bugün 21.00’de tv100'de

Şampiyon Galatasaray, İtalyan devi Lazio ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele, bugün saat 21.00 itibarıyla tv100 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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 Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında  İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

Zorlu mücadele, bugün saat 21.00 itibarıyla tv100 ekranlarında canlı yayınlanacak!

Maç Öncesi Özel Yayın: Murat Kosova ve Haluk Yürekli, maç öncesi saha kenarından gerçekleştirecekleri özel röportajlarla, sürpriz konuklarla, izleyicilere futbol dolu bir program sunacak. Harika Ertunç futbolculara mikrofon uzatacak.
 
GS - Lazio Maçı: Murat Kosova’nın anlatımıyla maç keyfi tv100’de yaşanacak. Maç sırasında stadyumda yaşanacak coşkuyu evlerinize taşıyacak olan tv100, Galatasaray taraftarlarının yaratacağı atmosferi de ekranlara getirecek.

Maç Sonrası Özel Yayın: Murat Kosova ve Haluk Yürekli, özel konuklarıyla ve usta yorumcularla maçın analizini yapacak, futbolcuların performansını değerlendirecek.
Bu büyük karşılaşmayı kaçırmamak için tv100’ü açmayı unutmayın!

Maç Önü Özel Yayın - Bu akşam 20.00

GS-Lazio Maçı – Bu akşam 21.00

Maç Sonu Özel Yayın Bu akşam 22.45

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