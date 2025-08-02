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Saadet Partisi kendi yardım gemisini hazırlayıp Gazze'ye yelken açacak

Saadet Partisi kendi yardım gemisini hazırlayıp Gazze'ye yelken açacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "En yakın zamanda, birçok ülkede hazırlıkları yapılan Uluslararası Filo'nun, Türkiye'den kalkacak gemilerini, milli görüşçü kuruluşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze'ye yelken açacağız." dedi.

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Arıkan, Ankara'da bir otelde partisinin Genel İdare Kurulu, İl Başkanları ve Milli Görüşçü Kuruluşlar Başkanları (MİLKO) Toplantısı'nda konuştu.

Arıkan, 51 ilde 3 bin 62 orman yangını yaşandığını hatırlatarak, "Bu sene orman yangınlarında yaklaşık 90 bin hektar ormanımızı kaybettik. Bu ne demek biliyor musunuz? 125 bin futbol sahası demek. Resmi olmayan rakamlarla çok daha büyük kayıplar söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Parti olarak ülke genelinde fidan seferberliği başlattıklarını bildiren Arıkan, "'Senin Fidanın, Hepimizin Yarını' diyerek kampanyamızı hafta içerisinde başlattık. Vatandaşlarımız, illerimizde, ilçelerimizde bulunan stantlarımız veya sosyal medya aracılığıyla web sitemize girecek ve adlarına ücretsiz bir fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.

"Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze'ye yelken açacağız"

Arıkan, Gazze'ye yapılan yardımların yetersiz kaldığını ifade ederek, "Gelinen noktada, terörist İsrail, bombalarla, silahlarla, tanklarla katledemediği mazlumları abluka uygulayarak açlık, susuzluk ve hastalıklarla ölüme sürüklüyor. Tüm bu vahşet, tüm bu abluka dünyanın gözü önünde yaşandı." diye konuştu.

Şartlar ne olursa olsun Gazze için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Arıkan, "En yakın zamanda, birçok ülkede hazırlıkları yapılan Uluslararası Filo'nun, Türkiye'den kalkacak gemilerini biz, milli görüşçü kuruluşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze'ye yelken açacağız." ifadelerini kullandı.

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