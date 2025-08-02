BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Batman'da akrepler saldırıya geçti! Tek bir ısırıkla hayattan koparıyor...

Batman'da akrepler saldırıya geçti! Tek bir ısırıkla hayattan koparıyor...

Batman'ın Tuzlagözü köyü akrep istilasına uğradı. Sokakta dahi yürüyemez hale gelen köylüler, akreplerle baş edemediklerini söyleyip yetkililerden yardım istedi.

Abone ol

İlçeye bağlı Tuzlagözü köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başlandı. Köyü basan akreplerle başı derde giren köylüler evlerinde ve sokaklarda yürüyemez hale geldi.

"KORKUYLA YAŞIYORUZ"

Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını ifade eden Erdal Aydın "Havaların ısınmasıyla beraber özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerle baş edemez duruma geldik. Çocuk ve yaşlılarımız var evlerimizde, her an birinin akrepler tarafından sokulması korkusuyla yaşıyoruz. Yaptığımız ilaçlamalar işe yaramadı. Yetkililer bize yardım etsin lütfen" şeklinde konuştu.

Batman'da akrepler saldırıya geçti! Tek bir ısırıkla hayattan koparıyor... - Resim: 0

AKPER DOLAŞTIRAN BİLE VAR

Akreplerle artık iç içe yaşamaya başlayan köy sakinlerinin bazıları, akreplerin zehirli kuyruklarına bağladıkları iplerle akrepleri dolaştırıp, oyunlar oynuyor

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı
Büyük gün! Galatasaray - Lazio maçı bugün 21.00’de tv100'de
Büyük gün! Galatasaray - Lazio maçı bugün 21.00’de tv100'de
İhracatta rekor sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama
İhracatta rekor sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama
Beykoz açıklarında tekne alabora oldu
Beykoz açıklarında tekne alabora oldu
TOGG T10X yeni fiyatı açıklandı ÖTV sonrası hesaplar değişti
TOGG T10X yeni fiyatı açıklandı ÖTV sonrası hesaplar değişti
İTO açıkladı! İşte temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı! İşte temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Evden gelen kötü koku vahşeti ortaya çıkardı! Tutuklanan bakın kim çıktı
Evden gelen kötü koku vahşeti ortaya çıkardı! Tutuklanan bakın kim çıktı
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail propagandasının uzantısıdır!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail propagandasının uzantısıdır!
Kına gecesinde halay nedeniyle çıkan kavga çok fena bitti!
Kına gecesinde halay nedeniyle çıkan kavga çok fena bitti!
Acun Ilıcalı Enis Destan'ı Hull City kadrosuna dahil etti...
Acun Ilıcalı Enis Destan'ı Hull City kadrosuna dahil etti...
Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık
Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık
Yat limanında rezalet! Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmeden...
Yat limanında rezalet! Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmeden...