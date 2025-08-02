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Kürşad Zorlu'dan Suriye'ye doğal gaz iletiminin başlamasına ilişkin açıklama

Kürşad Zorlu'dan Suriye'ye doğal gaz iletiminin başlamasına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye'den Suriye'ye Azerbaycan doğal gazının iletiminin başlamasına ilişkin, "Enerji üzerinden kurulan bu stratejik hat, Türk dünyasının bölgesel düzen kurma kapasitesini pekiştirirken, kalkınma ve istikrar zeminini de derinleştiriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu vizyon, ikili ve çoklu işbirlikleriyle güven, huzur ve refah iklimine zemin hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

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Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk devletleri arasındaki enerji diplomasisinin bir örneğinin daha hayata geçtiğini belirterek, "Azerbaycan gazı artık Türkiye üzerinden Halep'e ulaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı BOTAŞ tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden başlayıp Suriye'ye uzanan 36 inç çapında, 93 kilometrelik boru hattı tamamlandı. Türkiye, Azerbaycan'dan gelen doğal gazı bu hatla Kilis üzerinden doğrudan komşumuz Suriye'ye ulaştıracak." bilgisini paylaştı.

Suriye'de hayatın normalleşmesi, elektrik üretiminin yeniden başlaması, altyapı temelli istikrarın desteklenmesinin güvenli ve gönüllü geri dönüş sürecine de hız kazandırdığını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Enerji üzerinden kurulan bu stratejik hat, Türk dünyasının bölgesel düzen kurma kapasitesini pekiştirirken, kalkınma ve istikrar zeminini de derinleştiriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu vizyon, ikili ve çoklu işbirlikleriyle güven, huzur ve refah iklimine zemin hazırlıyor. 'Dilde, fikirde, işte birlik' şiarıyla her alanda işbirliğimizi taçlandıracağız."

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