BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çinli mühendisler geliştirdi maymun gibi gibi çalışan bilgisayar

Çinli mühendisler geliştirdi maymun gibi gibi çalışan bilgisayar

Çinli mühendisler, makak maymununun beyni gibi çalışan yeni nesil bilgisayar geliştirdi.

Abone ol

Xinhua haber ajansına göre, Zhejiang Üniversitesi Beyin Zeka Laboratuvarı araştırmacıları, "Darwin Monkey (Darwin Maymunu)" isimli bilgisayar geliştirdi.

Üçüncü nesil beyin benzeri bir bilgisayar teknolojisiyle üretilen ürün, gelişmiş düşünme yetilerini görme, duyma, dil ve öğrenme fonksiyonlarıyla birleştiren ilk beyin benzeri bilgisayar olma özelliği taşıyor.

Söz konusu bilgisayara yapay zeka uygulamaları da yükleyen araştırmacılar, ürünün mantıksal çıkarım, içerik üretimi ve matematik problemi çözme gibi görevleri yerine getirebildiğini tespit etti.

Bilgisayar, makak maymununun beyin işlevlerini taklit edebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Festivali 4. kez kapılarını açtı! Jennifer Lopez de sahne alacak
İstanbul Festivali 4. kez kapılarını açtı! Jennifer Lopez de sahne alacak
Serpil'in akıllara durgunluk veren ölümü!
Serpil'in akıllara durgunluk veren ölümü!
Saadet Partisi kendi yardım gemisini hazırlayıp Gazze'ye yelken açacak
Saadet Partisi kendi yardım gemisini hazırlayıp Gazze'ye yelken açacak
Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı! İmzalar atıldı, zam ne kadar oldu?
Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı! İmzalar atıldı, zam ne kadar oldu?
Batman'da akrepler saldırıya geçti! Tek bir ısırıkla hayattan koparıyor...
Batman'da akrepler saldırıya geçti! Tek bir ısırıkla hayattan koparıyor...
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı
Büyük gün! Galatasaray - Lazio maçı bugün 21.00’de tv100'de
Büyük gün! Galatasaray - Lazio maçı bugün 21.00’de tv100'de
İhracatta rekor sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama
İhracatta rekor sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama
Beykoz açıklarında tekne alabora oldu
Beykoz açıklarında tekne alabora oldu
TOGG T10X yeni fiyatı açıklandı ÖTV sonrası hesaplar değişti
TOGG T10X yeni fiyatı açıklandı ÖTV sonrası hesaplar değişti
İTO açıkladı! İşte temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı! İşte temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Evden gelen kötü koku vahşeti ortaya çıkardı! Tutuklanan bakın kim çıktı
Evden gelen kötü koku vahşeti ortaya çıkardı! Tutuklanan bakın kim çıktı