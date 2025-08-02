BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı! İmzalar atıldı, zam ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı! İmzalar atıldı, zam ne kadar oldu?

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık'ta TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli, kamuda örgütlü sendikaların başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından taraflar, kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan, 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

Protokolün detayları gün içinde açıklanacak.

Yapılan son teklif doğrultusunda, 2025 yılının ilk 6 ayı için kamu işçilerine yüzde 24 oranında zam yapılacak. İkinci 6 ayda ise brüt çıplak ücretlere yüzde 11 oranında artış öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da akrepler saldırıya geçti! Tek bir ısırıkla hayattan koparıyor...
Batman'da akrepler saldırıya geçti! Tek bir ısırıkla hayattan koparıyor...
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı
Büyük gün! Galatasaray - Lazio maçı bugün 21.00’de tv100'de
Büyük gün! Galatasaray - Lazio maçı bugün 21.00’de tv100'de
İhracatta rekor sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama
İhracatta rekor sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama
Beykoz açıklarında tekne alabora oldu
Beykoz açıklarında tekne alabora oldu
TOGG T10X yeni fiyatı açıklandı ÖTV sonrası hesaplar değişti
TOGG T10X yeni fiyatı açıklandı ÖTV sonrası hesaplar değişti
İTO açıkladı! İşte temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı! İşte temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Evden gelen kötü koku vahşeti ortaya çıkardı! Tutuklanan bakın kim çıktı
Evden gelen kötü koku vahşeti ortaya çıkardı! Tutuklanan bakın kim çıktı
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail propagandasının uzantısıdır!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail propagandasının uzantısıdır!
Kına gecesinde halay nedeniyle çıkan kavga çok fena bitti!
Kına gecesinde halay nedeniyle çıkan kavga çok fena bitti!
Acun Ilıcalı Enis Destan'ı Hull City kadrosuna dahil etti...
Acun Ilıcalı Enis Destan'ı Hull City kadrosuna dahil etti...
Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık
Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık