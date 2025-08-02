Haftanın kazandıranı belli oldu! Buna yatırım yapan yaşadı

Haftanın kazandıran yatırım aracı merak ediliyor. Bu hafta altın ve dolar yüz güldürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,38 artış gösterdi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 10.481,53 puanı ve en yüksek 10.774,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,98 üstünde 10.746,98 puandan tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,50 artışla 14.151,27 puan, sanayi endeksi yüzde 1,49 yükselişle 13.725,53 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,69 artışla 24.927,87 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 kazançla 10.573,35 puan oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,38 artışla 4 bin 376,39 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,38 değer kazancıyla 29 bin 571,81 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,27 yükselişle 40,6650 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,01 azalışla 47,1050 lira oldu.

Geçen hafta 54,5540 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,90 düşüşle 54,0610 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,57 azalışla 50,6600 liradan alıcı buldu.