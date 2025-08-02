AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Filistin konusunda eleştiren CHP lideri Özgür Özel'e ilişkin, "Özel'in Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri ciddiye alınacak gibi değil." diye tepki gösterdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Muğla'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik şunları söyledi:

Suriye'nin yıkılmış ve yıpranmış altyapısının ayağa kalkması bakımından son derece önemli bir vizyon ortaya koymuş oldu. Suriye devleti, Türkiye'den güvenlik konusunda destek istediğinde; Suriye devleti, Türkiye'den güvenlik konusunda iş birliğinin geliştirilmesine dönük bir yaklaşım beklediğinde, buna hemen cevap verilmişti.

Doğalgaz Boru Hattı'nın hayata geçmesi, Türkiye'nin kendi bölgesinde istikrarı ve güvenliği sağlama açısından ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Millî Savunma Bakanlığımız bu destekle ilgili olarak hazırlıkların tamamlandığını ve faaliyete geçileceğini ifade etmişti.

O zaman bazı muhalefet odakları çıkmıştı; "Bu işler sadece bir güvenlik yaklaşımıyla olmaz, bunun daha büyük bir çerçevede ele alınması lazım." demişlerdi.

Hâlbuki biz meseleyi sadece güvenliğe indirgemediğimizi, güvenliğin esas olduğunu ama diğer alanların da arkasından geleceğini ifade etmiştik. İşte bugünkü doğal gaz boru hattının hayata geçmesi, bunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in giderek savrulan bir biçimde, giderek zeminsiz ve dayanaksız bir şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sürekli olarak eleştiri adı altında yaptığı vahim hatalar ve yanlışlar devam ediyor. Yine Filistin konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini sorgulamaya kalkmış.

Bakın, şu net bir durumdur: Bugün bütün dünyada, bütün dinlerden, bütün etnik topluluklardan, bütün milletlerden, Filistin konusundaki hassasiyetle ilgili bir insanlık cephesi oluşmuş durumda ve bu insanlık cephesinin bütün üyeleri, Filistin konusunda en net konuşan, en gür şekilde konuşan, en sağlam adımları atan liderin, Cumhurbaşkanımız olduğu gerçektir. Özel'in Filistin hassasiyetini sorgulamasına dönük söylediklerinin hiçbir dayanağı yoktur. Hiçbir zemini yoktur. Özel, Cumhurbaşkanımızın Gazze hassasiyetini sorgulayamaz.

Kimse tarafından da ciddiye alınan bir şey değildir. Dünyanın her tarafında, Filistin için bir araya gelmiş insanlar tarafından Özgür Özel’in sözleri ciddiye alınmaz.

"İSRAİL PROPAGANDASININ BİR PARÇASI"

Yine aynı şekilde şunu söylemek isterim ve bu son derece net bir şeydir: Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya dönük sözleri, Filistin’de, Gazze’de herhangi bir yerde duyulduğu anda; bütün Filistinliler, bütün Gazzeliler bunu İsrail propagandasının bir parçası olarak düşünürler.