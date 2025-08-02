Bakan Bolat: Temmuzda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracata 7 aylık veriler itibarıyla baktığımızda da yüzde 5,2'lik artış var. Dünya ortalamasının epey üzerinde. Orada da 156,4 milyar dolara ulaştık." dedi.

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Bolat, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nda yaptığı konuşmada, ihracatta temmuz ayında ilk defa 25 milyar dolar barajına ulaştıklarını söyledi.

Bunun tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rakamı olduğuna işaret eden Bolat, "Son 12 ayın en yüksek aylık artış oranı oldu. Yine güzel bir gelişme olarak ilk defa temmuz ayında 2,5 milyar dolar ilave ihracat kazandık, geçen yıl 22,5 milyar dolardı. 266,9 milyar doların üzerine 2,5 milyar dolar eklemiş olduk, 269,4 milyar dolar yıllığa ulaştık. Bu tempoyu devam ettirmek en büyük arzumuz." diye konuştu.

Yıllık bazda bu rakamın yüzde 3,1'lik mal ihracat artışını da temsil ettiğini dile getiren Bolat, "İhracata 7 aylık veriler itibarıyla baktığımızda da yüzde 5,2'lik artış var. Dünya ortalamasının epey üzerinde. Orada da 156,4 milyar dolara ulaştık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin mal ihracatındaki artışı korumaya gayret edeceğini söyleyen Bolat, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomik büyümenin zayıf seyrettiğini belirtti.

Bakan Bolat, giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatında azalış olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu yılın 7 ayında örülmüş giyim eşyası ve örülmemiş giyim eşyasında 710 milyon dolarlık azalma var geçen yılın aynı dönemine göre ama sevindirici olan, son 2 ayda azalma trendi bayağı sıfıra doğru yaklaştı. Sonbaharla beraber bu sektörde de artış bekliyoruz. Buradaki esas konu, küresel ekonomilerdeki, piyasalardaki talebin düşmüş olması. Avrupa Birliği'nin, Avro Bölgesinde büyüme tahminleri yüzde 1 veya altındadır. Dünyanın en büyük ihracat pazarlarından biri olan Almanya'nın büyüme oranı yüzde 0'lar civarında. Mesela petrol fiyatları düştüğünde geçen yıl 8-9 dolar varilde düşüş oldu. Bizim rafine petrol ihracatımız var. O da düştü. Yani biz ham petrol ithal ediyoruz, işliyoruz, kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Rafine petrol ürünleri, benzin, mazot, LPG gibi ürünleri satabilen bir ülkeyiz. Petrol fiyatları düştüğünde bizim ithalat faturamızı azaltıyor. Bu sene 3 milyar dolar şu ana kadar azaldı ama öbür tarafta rafine petrol ürünleri ihracatımızı da aşağıya çekti. Bunun gibi süreçler oluyor."

Bu yıl özellikle kimyevi ürünlerle otomotiv, savunma, demir çelik sanayilerinde ihracatın arttığına işaret eden Bolat, "Otomotivde neredeyse yüzde 78 civarında artışımız var. Kimyevi ürünler sektörü temmuz ayında yüzde 36-37 artış gösterdi. İhracatçılarımıza reeskont kredisi ile destek oluyoruz. Piyasanın yarısı oranında, yüzde 27 maliyetle fonlama yapılıyor. İhracat kefalet garantisi verdik 130 milyar. Bunun dışında kurumlar vergisinde 5 puan indirim veriliyor. Döviz dönüşüm desteği veriyoruz. Merkez Bankasında dövizini bozduruyor, yüzde 3 prim alıyor. Birçok desteklerimiz var. Mal ihracatı için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) 25,5 milyar, hizmetler ihracatı için yine DFİF'ten 7,5 milyar. Toplam 33 milyar desteklerimiz var." dedi.

Bakan Bolat, Suriye'nin yeniden imarına Türkiye'nin katkıda bulunduğunun altını çizerek, Suriye Sanayi Bakanlığı ile gelecek hafta içinde Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi kurmak için anlaşma imzalayacaklarını kaydetti.