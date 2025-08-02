‘400 akademisyen usulsüz atandı’ iddiasına yalanlama: Açık bir dezenformasyon

DMM, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de görev yapan hiçbir akademisyenin bulunmadığı vurgulandı.

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmenin de şüpheliler arasında yer almadığı belirtildi. Sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adının geçtiği ifade edilerek, bu kişilerin öğretmen statüsünde olmadıkları hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 57 sahte üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesinin düzenlendiği tespit edildi. Bununla birlikte, yalnızca iki kişi dışında, bu belgelerin herhangi bir meslek icrasında kullanıldığına dair bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

“400 akademisyen atandı” yönündeki iddianın, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayandığı belirtilerek, bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespitin bulunmadığının altı çizildi.

Açıklamada, Türk akademisi ve eğitim camiasını hedef alan bu tür yayınların sistematik bir karalama kampanyasının ürünü olduğu ifade edilerek, söz konusu soruşturmanın da bir dış ihbarla değil, bir üniversitenin iç denetimi sonucunda adli makamlara yapılan bildirimle başlatıldığı hatırlatıldı.

Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.