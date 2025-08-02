BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'ın sezon öncesi son hazırlık maçı rakip Lazio

Galatasaray'ın sezon öncesi son hazırlık maçı rakip Lazio

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonunu hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçına seyircisi önünde çıkıyor.

Abone ol

 Sarı Kırmızılılar, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV100'den ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY 0-0 LAZIO (CANLI SKOR)

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte oynadığı 4 maçta da kazandı.

Galatasaray'ın oynadığı maçlar şu skorlarla tamamlandı:

Galatasaray 3-1 Strasbourg
Galatasaray 3-1 Cagliari
Galatasaray 2-1 Admira Wacker
Ümraniyespor 2-5 Galatasaray

Galatasaray'ın ilk 11'i 

Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Eren, Sane, Sara, Torreira, Lemina, Sallai.

ÖNCEKİ HABERLER
Luka Doncic 77 sporcuya 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı
Luka Doncic 77 sporcuya 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı
Bakan Bolat: Temmuzda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık
Bakan Bolat: Temmuzda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 21. sayısı yayımlandı
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 21. sayısı yayımlandı
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz
Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı! Kamu işçisi ne kadar zam alacak işte tüm detaylar...
Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı! Kamu işçisi ne kadar zam alacak işte tüm detaylar...
Bursa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bursa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Haftanın kazandıranı belli oldu! Buna yatırım yapan yaşadı
Haftanın kazandıranı belli oldu! Buna yatırım yapan yaşadı
Ardahan'da trafik kazası! 3 kişi yaralandı...
Ardahan'da trafik kazası! 3 kişi yaralandı...
Vietnam'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Afetlerde 8 kişi öldü, 3 kişi kayboldu
Vietnam'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Afetlerde 8 kişi öldü, 3 kişi kayboldu
Kürşad Zorlu'dan Suriye'ye doğal gaz iletiminin başlamasına ilişkin açıklama
Kürşad Zorlu'dan Suriye'ye doğal gaz iletiminin başlamasına ilişkin açıklama
Öcalan'ın İmralı notları: 'Silah bırakmayın' diyen ülkeler var
Öcalan'ın İmralı notları: 'Silah bırakmayın' diyen ülkeler var