Galatasaray'ın sezon öncesi son hazırlık maçı rakip Lazio
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonunu hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçına seyircisi önünde çıkıyor.Abone ol
Sarı Kırmızılılar, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV100'den ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY 0-0 LAZIO (CANLI SKOR)
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte oynadığı 4 maçta da kazandı.
Galatasaray'ın oynadığı maçlar şu skorlarla tamamlandı:
Galatasaray 3-1 Strasbourg
Galatasaray 3-1 Cagliari
Galatasaray 2-1 Admira Wacker
Ümraniyespor 2-5 Galatasaray
Galatasaray'ın ilk 11'i
Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Eren, Sane, Sara, Torreira, Lemina, Sallai.