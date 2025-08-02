Dursun Özbek, Galatasaray'ın hedefini açıkladı

Leroy Sane ve Victor Osimhen için düzenlenen imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezonda hedefin 6.yıldız ve Avrupa olduğunu söyledi.

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Galatasaray, Lazio maçı öncesi yeni transferler Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenledi.

Törende başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLARAK SEVİNÇLİYİZ, GURURLUYUZ, MUTLUYUZ"

Yeni sezonda hedefin Avrupa olduğunu belirten Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Son 3 sezonun şampiyonu, göğsünden 5 yıldızlı arması, şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve sportif yönetim kurulu arkadaşlarıma, Okan Hocama, futbolcularımız, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımıza teşekkür gönderiyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz ve sınırsız taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

"YENİ BİR HEDEFİMİZ VAR AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK"

Yeni bir hedefimiz var, Avrupa'da başarılı olmak. Bu hedefe ulaşmak için 2 değerli transfer yaptık. Bu önemli transferlerden birisi Leroy Sane, Alman milli takımının en önemli oyuncularından biri. Artık Galatasaray için ter dökecek.

"HERKESİ KISKANDIRDIK"

Galatasaray'ın yaptığı hamleler sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Sezon biter bitmez yaptığımız bu hamleyle herkesi kıskandırdık. Kendisine hoş geldin diyorum, kulübümüze verdiği değer için Sane'ye teşekkür ediyorum.