Hava serinliyor, sağanak yağış geliyor

Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklar etkisini yitiriyor. Yeni hafta ile birlikte, sıcaklıklar, mevsim normallerine düşecek. Bugün yurdun bir çok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Çankırı ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Sakarya, Bolu, Çankırı ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.