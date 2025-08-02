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Trabzonspor 58'nci yılında Ahmet Minguzzi'yi anacak!

Trabzonspor 58'nci yılında Ahmet Minguzzi'yi anacak!

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü kapsamında İstanbul'daki kutlama programı "Mattia Ahmet Minguzzi"ye ithaf edilecek.

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca yarın Sütlüce Sahili'nde kutlama programı organize edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Gurbetçi Gençler Taraftar Grubumuzun her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiği etkinlik, bu yıl Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenerek daha derin bir anlam kazanacak. 3 Ağustos Pazar saat 15.00'te Sütlüce'de gerçekleşecek bu büyük buluşmaya tüm taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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