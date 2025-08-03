BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  DÜNYA

Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sallanmıştı

Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sallanmıştı

Alman Jeolojik Bilimler Araştırma Merkezi, Rusya'nın Kuril Adaları'nda 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısında bulunulmadı.

Abone ol

Rusya bir kez daha şiddetli depremle sallandı Kuril Adaları'nda Alman Jeolojik Bilimler Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise aynı depremin 7 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremi 7,0 olarak ölçen Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi ise depremden sonra tsunami uyarısı olmadığını bildirdi.

KAMÇATKA'DA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Güney Doğu Asya ülkeleri ve ABD'nin çeşitli bölgelerinde tsunami uyarıları verildi.

Rusya'nın doğusundaki 8,8 büyüklüğündeki deprem ve çok sayıda artçı sarsıntının ardından, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler tsunami uyarısı ve tahliye çağrılarında bulundu.

YANARDAĞ FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında bulunan Klyuchevskoy Yanardağı, bölgede meydana gelen depremlerin ardından faaliyete geçmişti. Volkanda yeni bir koni oluştu. Bu bilgi, RIA'ya göre Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Birleşik Jeofizik Servisi'nin Kamçatka şubesinin raporunda yer almıştı.

GÜÇLÜ PATLAMALAR VE LAV AKIŞI

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk tespitlere göre yanardağın batı yamacında güçlü patlamalar ve lav akışı gözlemlendi" denilerek, yanardağdaki hareketliliğin normal ve termal kameralarla incelendiği de aktarılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da FETÖ firarisi eski uzman çavuşlar yakalandı
Adana'da FETÖ firarisi eski uzman çavuşlar yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı
BDDK İstanbul'da işçi arıyor... Kurayla belirlenecek
BDDK İstanbul'da işçi arıyor... Kurayla belirlenecek
Isı stresi vücudunuzun ayarlarıyla oynuyor
Isı stresi vücudunuzun ayarlarıyla oynuyor
ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar gönderdiği iddiası
ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar gönderdiği iddiası
Eski AK Parti ilçe başkanı traktör kazasında hayatını kaybetti
Eski AK Parti ilçe başkanı traktör kazasında hayatını kaybetti
İsrail, Filistin Kızılay'ı karargahını bombaladı: Ölü ve yaralılar var
İsrail, Filistin Kızılay'ı karargahını bombaladı: Ölü ve yaralılar var
Manisa'da peş peşe iki deprem! 10 dakika arayla gerçekleşti
Manisa'da peş peşe iki deprem! 10 dakika arayla gerçekleşti
Temmuz ayı zam şampiyonu kiraz, ucuzluk lideri karpuz
Temmuz ayı zam şampiyonu kiraz, ucuzluk lideri karpuz
Bonzai içeceği pazarlayan torbacı operasyonla yakalandı!
Bonzai içeceği pazarlayan torbacı operasyonla yakalandı!
Kayseri'de yayanın feci ölümü!
Kayseri'de yayanın feci ölümü!
Ankara'yı sağanak vurdu! Kanalizasyon taştı, evleri su bastı
Ankara'yı sağanak vurdu! Kanalizasyon taştı, evleri su bastı