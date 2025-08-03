Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sallanmıştı

Alman Jeolojik Bilimler Araştırma Merkezi, Rusya'nın Kuril Adaları'nda 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısında bulunulmadı.

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Rusya bir kez daha şiddetli depremle sallandı Kuril Adaları'nda Alman Jeolojik Bilimler Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise aynı depremin 7 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremi 7,0 olarak ölçen Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi ise depremden sonra tsunami uyarısı olmadığını bildirdi.

KAMÇATKA'DA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Güney Doğu Asya ülkeleri ve ABD'nin çeşitli bölgelerinde tsunami uyarıları verildi.

Rusya'nın doğusundaki 8,8 büyüklüğündeki deprem ve çok sayıda artçı sarsıntının ardından, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler tsunami uyarısı ve tahliye çağrılarında bulundu.

YANARDAĞ FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında bulunan Klyuchevskoy Yanardağı, bölgede meydana gelen depremlerin ardından faaliyete geçmişti. Volkanda yeni bir koni oluştu. Bu bilgi, RIA'ya göre Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Birleşik Jeofizik Servisi'nin Kamçatka şubesinin raporunda yer almıştı.

GÜÇLÜ PATLAMALAR VE LAV AKIŞI

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk tespitlere göre yanardağın batı yamacında güçlü patlamalar ve lav akışı gözlemlendi" denilerek, yanardağdaki hareketliliğin normal ve termal kameralarla incelendiği de aktarılmıştı.