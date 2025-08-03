Isı stresi vücudunuzun ayarlarıyla oynuyor

Giderek artan sıcaklıklar, sadece bunaltıcı hissettirmiyor, vücut üzerinde ciddi bir yük oluşturabiliyor. “Isı stresi” adı verilen bu durum, yoğun sıcaklara karşı vücudun verdiği bir alarm tepkisi. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethi Kılıçaslan, “Isı stresi terleme, sinirlilik, uyku bozukluğu ve tansiyon düşüklüğü gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri aşamada ise hayati riskler doğurabilir” uyarısında bulundu.

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Yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin neden olduğu "ısı stresi", masum bir yorgunluktan çok daha fazlası. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethi Kılıçaslan, bu durumun huzursuzluktan tehlikeli tansiyon düşüklüklerine kadar varan ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Prof. Dr. Kılıçaslan, sıcak çarpmasından korunmak için hayati önem taşıyan bilgileri ve acil durum müdahalelerini anlattı.

YÜKSEK ISIYA DİKKAT

Sıcak ve nemli havaların yalnızca fizyolojik değil, psikolojik etkiler de oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, “Isı stresi denen bir durum var. Vücut bu yüksek ısıya hem fiziksel hem psikolojik olarak tepki veriyor. Uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik hali gözleniyor. Ardından terleme, tansiyon düşüklüğü ve sıvı kaybı gelir. Bu tablo sıcak çarpmasının bir önceki aşamasıdır” dedi.

AŞIRI SICAKLAR KOMAYA BİLE NEDEN OLABİLİR

Vücut sıcaklığının belli bir seviyeye kadar dengeleyici mekanizmalarla korunabildiğini belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, bu sınır aşıldığında ciddi sağlık sorunlarının başladığını aktardı.Prof. Dr. Kılıçaslan, “Eğer bu stresle mücadele edilmezse vücut ısısı çok yükselir, tansiyon hızla düşer ve bayılmalar hatta koma gelişebilir. Bu noktada ısıyı dengeleyemeyen vücut artık ciddi anlamda hayati tehlike altındadır” diye konuştu.

BOL SIVI, GÖLGE VE ILIK DUŞ

Güneşin dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmamak, bol su içmek ve mümkünse serin ortamlarda kalmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, ısıya maruz kalındığında yapılması gerekenleri şu sözlerle dile getirdi: “Kişi hemen gölge bir alana alınmalı, vücudu ılıkla yıkanarak soğutulmalı. El-yüz yıkama bile önemli. Evde uygulanabilecek bu basit yöntemler, vücut ısısını dengelemek için çok etkilidir. Yaşlılar, kalp-damar hastaları ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için ısı stresi çok daha tehlikeli hale gelir. Bu grupların dış ortamla temasını en aza indirmesi gerekir” dedi.