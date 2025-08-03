BDDK İstanbul'da işçi arıyor... Kurayla belirlenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İstanbul'da ikamet eden 10 kişiyi işe alacağını açıkladı.

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Türkiye'de bankacılık otoritesi olarak faaliyet gösteren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sürekli işçi statüsünde temizlik görevlisi olarak 10 kişiyi işe alacağını Resmi Gazete'de ilan etti.

BDDK, işe alınacak kişiler için noter huzurunda kura çekileceği ve sonrasında seçilen 40 kişinin sözlü mülakata çağırılacağını açıkladı.

ÖZEL ŞARTLAR BULUNUYOR

BDDK'nın açtığı ilanda, en az ilköğretim mezunu, en fazla ortaöğretim mezunu olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, Kurum genelinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre temizliği vb. işlerinin yapılacağı açıklandı.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru ilanı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 04 Ağustos 2025 - 08 Ağustos 2025 tarihleri arasında yayımlanacak olup, başvurular online olarak yapılacak.

Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KURA İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Yapılan ilana başvuran adaylar arasından, sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlenmesi amacıyla yapılacak olan noter kura çekiminin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr)

duyurulacak. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak.

Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 katı (40) oranında asil ve açık iş sayısının 4 katı oranında (40) yedek aday belirlenecek.

E- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Noter tarafından kura ile belirlenen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin sözlü mülakata sıra ile alınacak. Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav yer, tarih ve saat bilgisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav sonucunda 10 asil, 10 yedek aday belirlenecektir. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek. Kurum tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak ve sonucun olumlu olması halinde göreve başlamaları sağlanacak.

Göreve başlamaya hak kazananların asil ve yedek adayların listesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacak.