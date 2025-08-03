AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyali

Başta CHP olmak üzere muhalefetin talep ettiği erken seçim konusu siyasetin gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce erken seçime kapıyı kapatıp 2028'i işaret etmişti. Ancak AK Partili isimlerden üst üste 2027 sinyalleri gelmeye başladı.

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AK Parti'den peş peşe erken seçim mesajları gelmesi dikkat çekti. Dün Bakan Uraloğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı seçimi için 2027'yi işaret etmişti. Uraloğlu'nun sözlerine değinen AK Partili Şamil Tayyar, "Bu konuda bir karar alınmadığı halde yetkili isimlerin aynı takvime gönderme yapması, bir ortak kanaatin şekillenmeye başladığını gösteriyor" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı ancak daha sonra bu paylaşımı sildi.

Bakan Uraloğlu: Seçim muhtemelen 2027'de

Dün AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu önümüzdeki seçimin tarihiyle ilgili konuşurken şunları söyledi:

“Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum... O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin sonuna doğru ve ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı olacak. Ben bunu yaşıyorum, ben bunu Rabb'imden niyaz ediyorum. Seçimleri Allah'ın izniyle en iyi şekilde kazanıp bu memlekete hizmet etme rüyasını, hayalini, gerçekliğini kendi adıma yaşıyorum.”

Bakan Uraloğlu'nun bu konuşması üzerine bir dönem milletvekilliği de yapmış olan AK Partili Şamil Tayyar seçim tarihiyle ilgili bir öneride bulundu.

"Şimdiden 2027 yılı Kasım ayı için seçim kararı alınsa, hem toplumda hem siyasette genel bir rahatlama olacağını düşünüyorum" diyen Tayyar daha

sonra paylaşımını sildi.

Tayyar'ın sildiği paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekildeydi:

"Ulaştırma Bakanımız, Trabzon'daki konuşmasında genel seçimin 2027 sonunda olabileceğini söylemiş. Bir ihtimal olarak. Daha önce Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş, Grup Başkanvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız da farklı tarihlerde genel seçimin 2027 Kasım'ında yapılma ihtimaline dikkat çekmişti. Bu konuda bir karar alınmadığı halde yetkili isimlerin aynı takvime gönderme yapması, bir ortak kanaatin şekillenmeye başladığını gösteriyor.

Bana kalırsa... İşi hiç uzatmadan, şimdiden 2027 yılı Kasım ayı için seçim kararı alınsa, hem toplumda hem siyasette genel bir rahatlama olacağını düşünüyorum.

Çözüm süreci, yeni Anayasa, ekonomik program, İBB soruşturması gibi tüm tartışmalar seçim polemiği dışında kalır, gündem daha reel zeminde. ilerler kanaatindeyim.

Herkes hesabını buna göre yapar, risk azalır, gündem daha şeffaf hale gelir. Küçük bir öneri..."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'taki Macaristan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok." demişti.