Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor, günü belli! İşte konular

Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te oluşturulan komisyon yeni haftada ilk toplantısını yapacak. 5 Ağustos Salı günü saat 11.00'de toplanacak üyeler, komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyecek.

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü saat 11.00’de yapacak.

İlk toplantıda komisyonun adı, çalışma usul ve esasları belirlenecek. Toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konular da ele alınacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıların basına kapalı olacağı mesajını vermişti. Muhalefet temsilcileri ise “Komisyon açık olmalı ve tutanakları yayımlanmalı. Süreç Türkiye’den kaçırılmamalı” görüşünü savunuyor.

Komisyonun adı da henüz netleşmedi. MHP komisyon için “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adını önerdi. CHP ise komisyonun isminde “demokrasi” vurgusu olması gerektiğini belirtiyor.

Komisyonun kararları nasıl alacağı da ile toplantıda karara bağlanacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 51 kişilik komisyonda 5’te 3 çoğunlukla karar alınacağını açıkladı. Muhalefet içinden 3’te 2 çoğunlukla karar alınmasını önerenler de bulunuyor.

Komisyonda kimler var?

Komisyonda AK Parti 21, CHP 10, MHP ve DEM Parti 4'er, Yeni Yol Grubu 3 milletvekili ile temsil edilecek. Üç kişilik yer ayrılan İYİ Parti ise komisyonda yer almayacak.

AK Parti'nin listesinde 3 Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu ve Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel gibi isimler yer alıyor.

CHP komisyonda, Grup Başkanvekili Murat Emir ile birlikte, Sezgin Tanrıkulu ve Türkan Elçi gibi isimlerle temsil edilecek.

MHP ise Genel Başkan yardımcısı Feti Yıldız başta olmak üzere hukukçu milletvekilleri ile komisyonda yer alacak.

DEM Parti de ise Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş gibi isimler yer alıyor.

Komisyon için Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin haricinde, 5 siyasi partinin de üyeleri yer alacak.

Komisyonda neler görüşülecek?

Komisyon, yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak.

Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışması ve yeni öneriler getirmesi bekleniyor.

Komisyon ayrıca, uzman görüşleri alacak ve Anadolu gezileriyle kamuoyunun nabzını tutacak.