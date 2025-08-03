BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya Nehri'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Sakarya Nehri'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nehirde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Abone ol

Akrabasıyla 2 gün önce geldiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı yapılan G.S'yi (22) arama çalışmaları devam etti.

AFAD ekiplerinin botla su yüzeyinde, jandarmanın da dalgıçlarla nehir tabanında yaptığı aramalar sonucu G.S'nin cansız bedeni, nehre girdiği alandan yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Sudan çıkarılan G.S'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Sakarya Nehri kenarına 1 Ağustos'ta akrabasıyla gelen G.S'nin (22) suda akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarında bulunulması üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

AFAD personeli genci bulmak için nehir üzerinde botla çalışma yaparken, polis dalgıç ekipleri ise nehir tabanında arama gerçekleştirmişti.

G.S'nin eşyaları polis ekiplerince alınırken, akrabası ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti!
Gazze'de 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti!
Mısır medyası: 107 ton yakıt taşıyan 2 tanker Gazze’ye girmek üzere
Mısır medyası: 107 ton yakıt taşıyan 2 tanker Gazze’ye girmek üzere
AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyali
AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyali
Çevreyi kirletenlere yılın ilk yarısında 2 milyar 657 milyon ceza kesildi
Çevreyi kirletenlere yılın ilk yarısında 2 milyar 657 milyon ceza kesildi
Türkiye'de bilinen en büyük vaka! Kendisi de doktorlar da inanamadı: "Şok geçirdim"
Türkiye'de bilinen en büyük vaka! Kendisi de doktorlar da inanamadı: "Şok geçirdim"
İstanbul'un yeni konut hattı! Damla Kent Projesi başlıyor! Nereye yapılacak?
İstanbul'un yeni konut hattı! Damla Kent Projesi başlıyor! Nereye yapılacak?
"Huzur İstanbul" uygulamasında 677 kişi yakalandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 677 kişi yakalandı
Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sallanmıştı
Rusya'da bir büyük deprem daha! 8,8 ile sallanmıştı
Adana'da FETÖ firarisi eski uzman çavuşlar yakalandı
Adana'da FETÖ firarisi eski uzman çavuşlar yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı
BDDK İstanbul'da işçi arıyor... Kurayla belirlenecek
BDDK İstanbul'da işçi arıyor... Kurayla belirlenecek
Isı stresi vücudunuzun ayarlarıyla oynuyor
Isı stresi vücudunuzun ayarlarıyla oynuyor