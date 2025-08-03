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Avukatından bomba iddia: Selahattin Demirtaş önümüzdeki ay serbest kalabilir

Avukatından bomba iddia: Selahattin Demirtaş önümüzdeki ay serbest kalabilir

2016 yılından beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceği öne sürüldü.

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'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ilk komisyon toplantısı salı günü gerçekleştirilecek. Komisyonun adı başta olmak üzere, işleyişinin ele alınacağı toplantı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde yapılacak.

"Önümüzdeki ay serbest kalabilir"

Sürece ilişkin "Kurdistan24"e konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mesut Özer, sürecin bir önceki çözüm sürecinden farklı olduğunu belirterek, "Bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli ve iktidardakiler de sürece destek veriyor ve Kürt sorununun kökten çözülmesi gerektiğinin farkındadırlar." dedi.

Tutuklanan siyasilerin son durumuna ilişkin de konuşan avukat Özer, af kararı alınması gerektiğini belirtti.

Mesut Özer ayrıca, Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini söyledi.

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