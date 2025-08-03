Savaştan kaçan Ukraynalı Katerina, İstanbul'da fuhuş çetesinin eline düştü

Sosyal medyadan İlyas ile tanıştı, İstanbul'a geldi

O isimlerden biri de 29 yaşındaki Katerina B. oldu. Savaşın gölgesinde alkol bağımlısı babası ve annesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Katerina B. sosyal medya üzerinden İlyas isminde biriyle tanıştı. Kısa bir süre sonra İlyas, Katerina'yı İstanbul'a davet etti.