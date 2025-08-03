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Savaştan kaçan Ukraynalı Katerina, İstanbul'da fuhuş çetesinin eline düştü

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Savaştan kaçan Ukraynalı Katerina, İstanbul'da fuhuş çetesinin eline düştü

Rusya-Ukrayna savaşından kaçmak isteyen Ukraynalı Katerina B. sosyal medyadan tanıştığı bir kişiye güvenerek Türkiye'ye geldi. Genç kadının başına gelmeyen kalmadı.

Savaştan kaçan Ukraynalı Katerina, İstanbul'da fuhuş çetesinin eline düştü - Resim: 1

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş 24 Şubat 2022'den beri sürüyor. Savaş nedeniyle birçok Ukraynalı vatandaş ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan bazı Ukraynalı vatandaşlar Türkiye'ye geldi.

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Savaştan kaçan Ukraynalı Katerina, İstanbul'da fuhuş çetesinin eline düştü - Resim: 2

Sosyal medyadan İlyas ile tanıştı, İstanbul'a geldi

O isimlerden biri de 29 yaşındaki Katerina B. oldu. Savaşın gölgesinde alkol bağımlısı babası ve annesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Katerina B. sosyal medya üzerinden İlyas isminde biriyle tanıştı. Kısa bir süre sonra İlyas, Katerina'yı İstanbul'a davet etti.

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Savaştan kaçan Ukraynalı Katerina, İstanbul'da fuhuş çetesinin eline düştü - Resim: 3

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre davet üzerine İstanbul'a gelen Katerina, bir süre Bahçelievler'de kaldı. Burada soyadı öğrenilemeyen İlyas isimli şahıs tarafından alıkonulan Katerina çeşitli erkeklerle fuhuşa zorlandı.

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Savaştan kaçan Ukraynalı Katerina, İstanbul'da fuhuş çetesinin eline düştü - Resim: 4

Pasaportuna el konuldu, fuhuşa zorlandı

Katerina daha sonra Özbek bir kadına teslim edildi ve fuhuş batağına itildi. Savaştan kaçan Katerina'nın pasaportuna el koyan şahıslar, genç kadını fuhuşa zorladı.

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