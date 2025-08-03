Savaştan kaçan Ukraynalı Katerina, İstanbul'da fuhuş çetesinin eline düştü
Rusya-Ukrayna savaşından kaçmak isteyen Ukraynalı Katerina B. sosyal medyadan tanıştığı bir kişiye güvenerek Türkiye'ye geldi. Genç kadının başına gelmeyen kalmadı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş 24 Şubat 2022'den beri sürüyor. Savaş nedeniyle birçok Ukraynalı vatandaş ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan bazı Ukraynalı vatandaşlar Türkiye'ye geldi.
Sosyal medyadan İlyas ile tanıştı, İstanbul'a geldi
O isimlerden biri de 29 yaşındaki Katerina B. oldu. Savaşın gölgesinde alkol bağımlısı babası ve annesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Katerina B. sosyal medya üzerinden İlyas isminde biriyle tanıştı. Kısa bir süre sonra İlyas, Katerina'yı İstanbul'a davet etti.
Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre davet üzerine İstanbul'a gelen Katerina, bir süre Bahçelievler'de kaldı. Burada soyadı öğrenilemeyen İlyas isimli şahıs tarafından alıkonulan Katerina çeşitli erkeklerle fuhuşa zorlandı.
Pasaportuna el konuldu, fuhuşa zorlandı
Katerina daha sonra Özbek bir kadına teslim edildi ve fuhuş batağına itildi. Savaştan kaçan Katerina'nın pasaportuna el koyan şahıslar, genç kadını fuhuşa zorladı.