Galatasaray–Lazio maçını canlı yayınlayan tv100 reytinglerde zirveye oturdu

Galatasaray–Lazio maçını canlı yayınlayan tv100, geceye damga vurdu. Prime time kuşağında MasterChef gibi büyük yapımları geride bırakan kanal, tüm kategorilerde günün birincisi oldu.

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Galatasaray'ın sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Lazio maçını canlı yayınlayan tv100, dün geceye damgasını vurdu. Gece birinciliğini kapan tv100, tüm gün izlenmelerinde de birinci kanal olurken, maç önü ve maç arkası yayınlarıyla da Masterchef gibi iddialı yapımları geride bıraktı.

Tarihi transferin ismi Osimhen’in imza törenini de izleyiciyle buluşturan tv100, Osimhen’le ilk röportajı da gerçekleştiren kanal oldu. Osimhen, tv100 canlı yayınında Harika Ertunç’un sorularını yanıtladı; milyonları ekrana kilitledi.

Güçlü transfer Sane ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un röportajları, Haluk Yürekli ile saha kenarından canlı bağlantılar, özel konuklar ve Murat Kosavalı’nın eşsiz anlatımıyla Galatasaray-Lazio maç yayını ile tv100, futbol severlerin tercihi oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu büyük transferler sonrası ilk açıklamaları tv100’de Haluk Yürekli’ye yaptı.

Ölçüldüğü tüm hedef kitlelerde birinci

tv100, ölçüldüğü tüm hedef kitlelerde liderlik koltuğuna oturdu. Futbol heyecanını en iyi şekilde ekranlara taşıyan tv100, bir kez daha farkını ortaya koydu.