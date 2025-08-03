BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45
HABER /  MEDYA

Galatasaray–Lazio maçını canlı yayınlayan tv100 reytinglerde zirveye oturdu

Galatasaray–Lazio maçını canlı yayınlayan tv100 reytinglerde zirveye oturdu

Galatasaray–Lazio maçını canlı yayınlayan tv100, geceye damga vurdu. Prime time kuşağında MasterChef gibi büyük yapımları geride bırakan kanal, tüm kategorilerde günün birincisi oldu.

Abone ol

Galatasaray'ın sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Lazio maçını canlı yayınlayan tv100, dün geceye damgasını vurdu. Gece birinciliğini kapan tv100, tüm gün izlenmelerinde de birinci kanal olurken, maç önü ve maç arkası yayınlarıyla da Masterchef gibi iddialı yapımları geride bıraktı.

Tarihi transferin ismi Osimhen’in imza törenini de izleyiciyle buluşturan tv100, Osimhen’le ilk röportajı da gerçekleştiren kanal oldu. Osimhen, tv100 canlı yayınında Harika Ertunç’un sorularını yanıtladı; milyonları ekrana kilitledi.

Güçlü transfer Sane ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un röportajları, Haluk Yürekli ile saha kenarından canlı bağlantılar, özel konuklar ve Murat Kosavalı’nın eşsiz anlatımıyla Galatasaray-Lazio maç yayını ile tv100, futbol severlerin tercihi oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu büyük transferler sonrası ilk açıklamaları tv100’de Haluk Yürekli’ye yaptı.

Ölçüldüğü tüm hedef kitlelerde birinci

tv100, ölçüldüğü tüm hedef kitlelerde liderlik koltuğuna oturdu. Futbol heyecanını en iyi şekilde ekranlara taşıyan tv100, bir kez daha farkını ortaya koydu.

Galatasaray–Lazio maçını canlı yayınlayan tv100 reytinglerde zirveye oturdu - Resim: 0

Galatasaray–Lazio maçını canlı yayınlayan tv100 reytinglerde zirveye oturdu - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Barajda su seviyesi düştü: Eski kara yolu ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü: Eski kara yolu ortaya çıktı
Tekirdağ'da fabrikada patlama! Can kayıpları var
Tekirdağ'da fabrikada patlama! Can kayıpları var
Beşiktaş'tan Nuri Şahin iddialarına yalanlama
Beşiktaş'tan Nuri Şahin iddialarına yalanlama
Semih Kılıçsoy resmen Cagliari'de
Semih Kılıçsoy resmen Cagliari'de
Bakanlık duyurdu: Çevreyi kirletenlere 2.6 milyar lira ceza
Bakanlık duyurdu: Çevreyi kirletenlere 2.6 milyar lira ceza
Sancaktepe'de kardeşini öldüren, yengesini yaralayan şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de kardeşini öldüren, yengesini yaralayan şüpheli yakalandı
Şırnak'ta 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Plastik poşet yerine kağıt ve bez çanta satan zincir marketlere yaptırım
Plastik poşet yerine kağıt ve bez çanta satan zincir marketlere yaptırım
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor, günü belli! İşte konular
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor, günü belli! İşte konular
Hamas silah bırakma şartını açıkladı!
Hamas silah bırakma şartını açıkladı!
Avukatından bomba iddia: Selahattin Demirtaş önümüzdeki ay serbest kalabilir
Avukatından bomba iddia: Selahattin Demirtaş önümüzdeki ay serbest kalabilir