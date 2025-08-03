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Sancaktepe'de kardeşini öldüren, yengesini yaralayan şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de kardeşini öldüren, yengesini yaralayan şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de, araç park yeri nedeniyle kavga ettiği kardeşini silahla öldüren, yengesini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde dün akşam A.Ş, oturduğu apartmanın önünde kardeşi Murat Ş. ile araç park yeri nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş, Murat Ş'yi silahla ateş ederek yaraladı. Araya giren Murat Ş'nin eşi Cennet Ş. de silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe'de kardeşini öldüren, yengesini yaralayan şüpheli yakalandı - Resim: 0

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Cennet Ş. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Murat Ş'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Sancaktepe'de kardeşini öldüren, yengesini yaralayan şüpheli yakalandı - Resim: 1

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı A.Ş'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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