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Bakanlık duyurdu: Çevreyi kirletenlere 2.6 milyar lira ceza

Bakanlık duyurdu: Çevreyi kirletenlere 2.6 milyar lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 32 bin 676 denetimde, çevreyi kirleten 3 bin 167 tesise ve 56 deniz aracına 2 milyar 657 milyon 863 bin lira ceza uygulandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik denetimler sürüyor. Türkiye Çevre Ajansı ekipleri de Marmara Denizi'nde deniz araçlarının neden olduğu kirliliğe karşı kontrollerini yapıp idari cezalar uyguluyor. Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan işletmeler için faaliyet durdurmaya varan yaptırımlar devreye alınıyor.

Bu kapsamda ekipler, 6 ayda 32 bin 676 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 2 milyar 657 milyon 863 bin lira ceza uygulandı, 233 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Hava, atık, ÇED, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 939 milyon 510 bin lira ile deniz araçlarına kesildi. Bunu 564 milyon 157 bin lirayla atık kirliliği, 400 milyon 932 bin lirayla Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin cezalar takip etti.

Bakanlık, ayrıca egzoz kaynaklı kirlilikle mücadele kapsamında taşıtları da sıkı takibe aldı. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 1015 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 754 motorlu taşıt sahibine 10 milyon 268 bin lira ceza kesildi.

Cezalardan elde edilen gelir, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kullanılıyor.

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