Beşiktaş'tan Nuri Şahin iddialarına yalanlama

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Nuri Şahin'in geleceği yönündeki haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık skorlarla yenilen ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa Ligi'ne veda edilmesi üzerine teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılırken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-beyazlılarda henüz bir ayrılık kararı alınmamış olmasına rağmen alternatif teknik direktör isimlerinin belirlenmeye başladığı iddia edildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile ayrılık kararı alması halinde ilk adayın Nuri Şahin olduğu belirtildi.

36 yaşındaki teknik direktör, Ole Gunnar Solskjaer imza atmadan önce de Beşiktaş'la anılmıştı.

Beşiktaş'tan yalanlama

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş Kulübü'nden resmi bir açıklama yapıldı. Siyah-beyazlılar, Nuri Şahin iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."