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Fenerbahçe'nin kanadına 3 aday! İşte ön plana çıkan isim

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Fenerbahçe'nin kanadına 3 aday! İşte ön plana çıkan isim

Fenerbahçe bir yandan zorlu Feyenoord maçına hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde kanat transferinde şu an için 3 aday olduğu iddia edilirken, ön plana çıkan isim belli oldu.

Fenerbahçe'nin kanadına 3 aday! İşte ön plana çıkan isim - Resim: 1

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 2025-2026 sezonun ilk resmi müsabakasına çıkıyor.

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Fenerbahçe'nin kanadına 3 aday! İşte ön plana çıkan isim - Resim: 2

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Hollanda'da Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Kanarya'da tüm gözler, 6 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak bu maça çevrilirken, bir yandan da takıma katılacak yeni transferle odaklanılmış durumda.

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Fenerbahçe'nin kanadına 3 aday! İşte ön plana çıkan isim - Resim: 3

Kanat operasyonu

Son olarak Semedo ve Skriniar'ı kadroya katan Fenerbahçe cephesi, bu kez Mourinho'nun da talebiyle bir kanat transferi yapma amacında.

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Fenerbahçe'nin kanadına 3 aday! İşte ön plana çıkan isim - Resim: 4

Listenin ilk sırasında Kerem var

Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin kanat listenin ilk sırasında şu an için Kerem Aktürkoğlu olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki milli yıldız için Benfica'ya ilk teklifini ilettiği kaydedildi.

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