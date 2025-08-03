Fenerbahçe'nin kanadına 3 aday! İşte ön plana çıkan isim
Fenerbahçe bir yandan zorlu Feyenoord maçına hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde kanat transferinde şu an için 3 aday olduğu iddia edilirken, ön plana çıkan isim belli oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 2025-2026 sezonun ilk resmi müsabakasına çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Hollanda'da Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Kanarya'da tüm gözler, 6 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak bu maça çevrilirken, bir yandan da takıma katılacak yeni transferle odaklanılmış durumda.
Kanat operasyonu
Son olarak Semedo ve Skriniar'ı kadroya katan Fenerbahçe cephesi, bu kez Mourinho'nun da talebiyle bir kanat transferi yapma amacında.
Listenin ilk sırasında Kerem var
Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin kanat listenin ilk sırasında şu an için Kerem Aktürkoğlu olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki milli yıldız için Benfica'ya ilk teklifini ilettiği kaydedildi.