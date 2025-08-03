Fenerbahçe'nin kanadına 3 aday! İşte ön plana çıkan isim

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Hollanda'da Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Kanarya'da tüm gözler, 6 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak bu maça çevrilirken, bir yandan da takıma katılacak yeni transferle odaklanılmış durumda.



